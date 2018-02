Pornoportaal PornHub ja populaarne suhtlusäpp Tinder on olümpiamängudest ainult kasu lõiganud, sest mõlema netiliiklus on olümpia ajal laes olnud.



Nimelt on Pyeongchangi piirkonnas Tinderi kasutamine tõusnud 348 protsenti ja firma esindaja sõnul oli see ka oodatud. "Igal olümpial kuuleme, et Tinder on olümpiakülas populaarne. Näeme siis alati märkimisväärset tõusu äpi kasutamises, sest inimesed kogunevad mängude tarbeks ju üle kogu maailma," sõnas Tinderi esindaja.



Samamoodi on märkimisväärselt suurenenud pornolehe PornHub külastajate arv.



"Soovite pornost rääkida? Nojah, mis siin ikka öelda, oleme samamoodi inimesed, kellel on kindlad vajadused," sõnas üks Ameerika Ühendriikide sportlane USA Today reporterile.



Kõige populaarsemaks pornoliigiks on osutunud grupiseks, kuid USA Today reporteri poolt kinni püütud naisatleeti see ei üllatanud. "See on väga loogiline," sõnas ta. "Mehi huvitab meeskonnamäng ja naiste jaoks on oluline jõudlus - tahame võimalikult palju, võimalikuls lühikese ajaga."