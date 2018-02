Murdmaasuusatamise viimasel distantsil, naiste 30 km ühisstardiga klassikasõidus, tegi ülivõimsa soolosõidu 37aastane Marit Björgen.



Norralane sõitis konkurentidelt eest 8. kilomeetril, ega vaadanud pärast seda tagasi. Üle kahe kolmandiku distantsist üksi sõitnud Björgen edestas finišis lähimat jälitajat 1.49,5.



Hõbeda sai kaela samamoodi suurema osa distantsist üksinda sõitnud soomlanna Krista Pärmäkoski. Pronksiheitluses edestas sprindi olümpiavõitja Stina Nilsson lõpusirgel norralannat Ingvild Flugstad Östbergi.



Eriti õnnetult läks Terese Stadloberil. 18,75km peal jälitajatepunti vedanud austerlanna keeras sõidu käigus valele rajale ja kaotas eksirännaku tõttu üle minuti ning tuli üle lõpujoone alles üheksanana.



Tatjana Mannima finišeeris maratonil 28ndana, kaotust võitjale 12.10,1.

Tänase medaliga tõusis Björgen kangete kaasmaalaste Björn Dähli ja Ole Einar Björndaleni kõrvale. Kõigil kolmel norralasel on nüüd taliolümpiamängudelt ette näidata kaheksa kuldmedalit.



Lisaks kindlustas Björgen oma positsiooni talimängude suusakuningannana, sest kokku on erinevatelt mängudelt tal nüüd ette näidata 15 olümpiamedalit. Taliolümpia rekordit tähistav medalisaldo kahvatub aga suveolümpia ujumiskuninga Michael Phelpsi kõrval, kelle auhinnakapis on 28 medalit. Naistest on suveolümpiamängudel enim medaleid ette näidata võimlejannal Larissa Latõninal (9 kulda, 18 medalit)



Björgeni olümpiamedalid:

2002 Salt Lake City - 1 x hõbe

2006 Torino - 1 x hõbe

2010 Vancouver - 3 x kuld, 1 x hõbe, 1 x pronks

2014 Sotši - 3 x kuld

2018 Pyeongchang - 2 x kuld, 1 x hõbe, 2 x hõbe