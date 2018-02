Õhtuleht kasutab olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Murdmaasuusatamise tavadistantsidel toome lugejateni kolme olümpia kogemusega Aivar Rehemaa ekspertarvamused.

Naiste 30 km ühisstardist klassikasõidus pani oma paremuse maksma kogenud norralanna, 37aastane Marit Björgen, hõbemedali sai soomlanna Krista Pärmäkoski ja pronksi rootslanna Stina Nilsson.

"Björgeni võit polnud muidugi üllatav," räägib Rehemaa. "Ka Pärmäkoski hõbe oli aimatav. Samas leidus päris palju dramaatikat – alustame kas või austerlanna Theresa Stadloberi valesti minekust – me ei saagi teada, kas ta oleks medali võitnud – ja lõpetades sellega, et Nilssonil polnud teavet, et ta võitleb pronksi pärast. Mulle jäi küll mulje, et taustajõud ei andnud talle infot. Kuid Nilsson tegi väga vinge sõidu. Ta on rohkem sprinteri-tüüpi suusataja. Minu jaoks oli kogu suusaprogramm põnev, polnud ammu olümpiamänge kõrvalt vaadanud."