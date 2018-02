Murdmaasuusataja Tatjana Mannima (38) sõitis olümpiamängude viimasel distantsil, 30 km klassikamaratonil oma karjääri tiitlivõistluste parima tulemuse ehk 28. koha ja ilmus intervjuutsooni laia naeratuse saatel.

„Kindlasti peab rahul olema,“ lausus ta.

„Pärast esimest 7,5 km pikkust ringi mõtlesin, et täitsa uskumatu, mul oli nii raske. Et kuidas ma lõpuni jõuan. Aga teadsin, et pean kannatama ja edaspidi läheb kergemaks. Ja läks ka.“