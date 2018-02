Venemaa olümpiasportlaste koondis alistas täna varahommikul dramaatilises jäähokifinaalis lisaaja järel Saksamaa 4:3.



Venelaste asekapten Ilja Kovaltšuk oli pärast kullakohtumist siiralt õnnelik, et nad Venemaa 26aastase kullapõua suutsid lõpetada.



"Kuld tähendab meie jaoks väga palju. Me polnud seda saanud alates 1992. aastast ning olümpiakuld on olnud alates lapsepõlvest minu väga suureks unistuseks," sõnas ründaja.



"Tunne on fantastiline. Hoolimata sellest, et väga paljud on rääkinud, et tegemist on teisejärgulise turniiriga. (NHL-i mängijad jäid olümpialt kõrvale - toim). Olümpial on alati palju emotsioone ja meie õlul oli enne finaali väga suur vastutus. Just selliste hetkede pärast me hokit mängimegi," jätkas ta.



34aastase Kovaltšuki jaoks oli tegemist juba viiendate olümpiamängudega, kuid varasemast oli tal ette näidata vaid pronksine autasu 2002. aastast.



"See on tõesti väga mitmes kord [olümpiamängudel], kuid ma olen 5aastasest saadik, kui ma hokit mängima hakkasin, sellest unistanud," tunnistas Kovaltšuk. "See oli mu isa unistus ja ka minu unistus. Minu jaoks on tegemist väga kalli medaliga."