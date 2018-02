Norralanna Marit Björgen kindlustas täna oma positsiooni taliolümpiamängude ajaloo suusakuningannana, tulles naiste 30 km ühisstardiga klassikasõidus olümpiavõitjaks.



Maratoni kaheksandal kilomeetril konkurendid maha raputanud 37aastane norralane sõitis suurema osa distantsist uhkes üksinduses ning edestas finišis lähimat konkurenti, soomlannat Krista Pärmäkoskit 1.49,5ga.



Oma karjääri kaheksanda olümpiakulla teeninud Björgen tõsteti finišis kaasmaalaste Ragnhild Haga, Heidi Wengi ja Ingvild Flugstad Östbergi poolt õlgadele. Ühtekokku on suusakuningannal nüüd taliolümpiamängudelt ette näidata 15 medalit.



"Raske on sellest veel aru saada, pean pilvedest alla tulema," sõnas Björgen pärast võistlust. "Pean sellega veel harjuma, kuid mul on olnud fantastiline karjäär ning oma viiendat olümpiat ei saanud ma paremini lõpetada."



Pyeongchangis jäi norralanna saagiks kaks kulda, üks hõbe ja kaks pronksi. Viie võidetud medaliga on ta Pyeongchangi mängude edukaim sportlane. Ainsana jäi poodiumile tõusmata sprindis, kus Björgen starti ei tulnud.



"Emotsioonid on laes," sõnas Björgen. "Ma tulin nendele olümpiamängudele ühe individuaalse kuldmedali järele ja enne 30 km starti mul seda polnud. Mul oli väga hea suusk ja kogu meeskond tegi väga head tööd."



"Kui ma vaatan oma sportlasteele tagasi ja näen, mida olen saavutanud, siis see on uskumatu," jätkas ta. "Need olid mu viimased olümpiamängud ja see on fantastiline viis lõpetamiseks. Pärast emaks saamist on kodust eemal olemine väga raske olnud. Need kolm nädalat olid minu jaoks väga rasked ja mul on ainult hea meel, et need just nii lõppesid."