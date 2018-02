Marit Björgen tõusis tänase naiste 30 km ühisstardist klassikasõidu kullaga samale pulgale kahe teise Norra legendi Björn Dähli ja Ole Einar Björndaleniga.



Kõigil kolmel on nüüd taliolümpiamängudelt ette näidata kaheksa kuldmedalit, kuid medalite üldarvestuses kindlustas Björgen oma esikohta, sest ühtekokku on 37aastasel suusakuningannal nüüd 15 olümpiamedalit.



"Suured õnnitlused fantastilisele inimesele ja suusatajale, täna on uhke olla norralane," sõnas legendaarne laskesuusataja Björndalen Norra ringhäälingule.



Sama meelt olid ka täna esimesena medalita jäänud Ingvild flugstad Östberg ja 10 km vabatehnikasõidu olümpiavõitja Ragnhild Haga.



"Marit on suurepärane eeskuju kõigile," sõnas Östberg. "Marit on olümpiamängude suurim sportlane, kuid inimesena on ta veel suurem," nõustus Haga.