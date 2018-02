Täna lõppesid ametlikult 9.-25. veebruarini kestnud Pyeongchangi taliolümpiamängud. Viimane päev pakkus mitmeid põnevaid võistlusi. Võtame toimunu kokku.

Murdmaasuusatamise viimane võitlust kujunes Marit Björgeni ja Norra peoks. 37aastane Björgen tegi naiste 30 km ühisstardiga klassikasõidus võimsa soolosõidu ning võitis oma karjääri kaheksanda olümpiakulla. Hõbeda sai kaela Krista Pärmäkoski, pronksiheitluses edestas sprindi olümpiavõitja Stina Nilsson Ingvild Flugstad Östbergi.

Ühtlasi tõusis Björgen kangete kaasmaalaste Björn Dähli ja Ole Einar Björndaleni kõrvale, kõigil kolmel norralasel on nüüd taliolümpiamängudelt kaheksa kuldmedalit. Kokku on Björgenil aga 15 olümpiamedalit, millega on ta läbi aegade edukaim. Björndalenil on ette näidata 13 autasu.