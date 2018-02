Ent iga olümpiat jälginud spordisõber teab, et särgikandjate sõnum on sulaselge vale. On ju Venemaa sportlastest keelatud ainete tarvitamisega vahele jäänud nii bobinaine Nadežda Sergejeva kui ka curlingumees Aleksandr Krušelnitški.

Tänasega said Pyeongchangi mängud lõpu. Loodame, et peatselt uuesti algav olümpiatsükkel, mis päädib 2022. aastal Pekingis, on seekord massiivsetest dopinguskandaalidest puhas. Tuleks see ju spordile vaid kasuks.