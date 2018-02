Pyeongchangi taliolümpial oli Saksamaa koondis meeste jäähokiturniiril suurüllatuse lävel: 3.16 enne lõppu juhiti suurfavoriit Venemaa vastu 3:2.

12-meeskonnalise olümpiaturniiri eripärana ei lange keegi pärast alagrupivooru välja. Saksamaa ei alustanud turniiri esimest faasi hästi, kuid nad olid enesekindlad. Nad teadsid, et Pyeongchangis pole midagi võimatut, sest Kanada, Soome ja teised peavad hakkama saama NHLi meesteta. Tõsi, unistuste liigas mängib ka sakslasi, kuid neid on sealmail tänavu väljakul käinud ainult seitse ning vaid kolm neist on teeninud arvestataval hulgal jääaega.

Sakslaste jaoks algas olümpiaturniir play-off'ist. Šveits kujutas esimest tõket, kuid sakslased viskasid lisaaja 26. sekundil võiduvärava ning marssisid Rootsi vastu. Keegi ei andnud neile võimalust, peale sakslaste endi.

„Edasi, Venemaa!“