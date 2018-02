Kas Iisraeli tähtmängijate kehv panus oli Eesti hea kodutöö või meeste halb päev? "Neil on ka omad miinused, päris kõike nad ei oska. Pidime agressiivsed olema ja suutsime seda hästi," arvas Sokk.

"Nägime, mille pealt nende punktid tulevad ja üritasime seda ära hoida. Eelmisel korral jäime lahjaks," võrdselt peatreener tänast ja Iisraelis kindlalt kaotatud kohtumist. "Sel korral suutsime agressiivsemad olla ja see toimis. Nemad ei suutnud midagi muuta."

"Tal on väga hea korvpallitunnetus. Korvpalligeen on kindlasti sees. Mõnikord jätkub tahtmist isegi rohkem kui vaja on," võttis ta kokku perioodi, kui Kullamäe koondise juures viibis. "Tulevikus võtab ta kindlasti (Eesti koondise) mängujuhi koha."