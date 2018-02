20. Tallinna Maratoni pikema distantsi läbis täna 307 ja lühema 95 suusatajat. Esimesena ületas 40 kilomeetri finišijoone Võru Suusaklubi mees Marko Kilp ajaga 1:34:45.

Teise koha heitlus toimus Areal Team’i mehe Sander Linnuse ja Sparta tiimis sõitnud Martti Himma vahel. Linnus kaotas võitjale 25 sekundiga. Kolmandaks tuli Martti Himma. Kiireim naine rajal oli Triin Ojaste, kelle lõpuajaks fikseeriti 1:50:17.

“Esimene ring oli päris raske, sadanud lumi tegi olud aeglaseks. Pidi siin veidike jõuvarusid hoidma teisele ringile.” sõnab Marko Kilp pärast finišit. “Teist ringi vedasin puhtalt üksi. See on ka mu esimene Estoloppeti sarja võit.” lisab mees.

Naiste liider Triin Ojaste räägib, et on viimasel nädalal palju puhanud: “See Tartu maraton jäi ikka lihastesse. See nädal olen ainult paar korda suuskadele jõudnud. Varasemalt olen Estoloppeti sarjas alati seal teine-kolmas olnud, varem ei ole õnnestunud võita.” lisab Ojaste. “Ma olen siin Kõrvemaa radadel esimest korda, nii et oli väga põnev ja huvitav!” on naine elevil.

Lühikese distantsi võitjaks tuli Uku Leipalu, kes läbis 20 kilomeetrit ajaga 58 minutit ja 53 sekundit. Naiste 20 kilomeetri lühidistantsi võitjaks tunnistati Terje Odamus. Neiu ajaks fikseeriti 1:09:43.