Rünnakul ei teinud Eesti mingit imet. Kolmeseid üritati taas enam kui kaheseid (seekord 36 kolmest ja 29 kahest). Aga kaitses anti endast kõik ja lõpuks olid Iisraeli pallurid nii ebakindlad, et mööda loobiti isegi neid viskeid, mida tavaliselt kinnisilmi sisse pannakse. Eranditeks polnud ka Iisraeli koondise kõrgeima klassiga mehed Gal Mekel ja Richard Howell.

Kullamäe ei kartnud kedagi

Eesti võitles iga palli eest ja see pole klišee. Hea näide oli Erik Keeduse tegutsemine seitse minutit enne lõppu. Iisraeli noor talent, 19aastane Yovel Zoosman tegi Eesti 63:56 eduseisul vaheltlõike ja valmistus kiirrünnakus palli pealt suruma, aga Keedus jõudis talle järgi. See oli piisav, et Zoosman eksiks. Keedus ei saanud statistikasse midagi kirja, aga pall oli taas meie.

Ja siis algas Eesti pidu. Peaosas 35aastane Kristjan Kangur, kes tabas kaks kolmest ja viis Eesti möödapääsmatusse kaugusesse. Teine vanameister Janar Talts (34) tegi suurema osa oma tööst juba varem ära ning kogus 25 minutiga 15 punkti ja 10 lauapalli. Kerge küsimus on siiski õhus, kas Kangur ja Talts juunis-juulis enam koondises kaasa löövad. Aga seda näitab juba kevad ja suve algus.

Martin Paasoja üritab korvi alt leida Janar Taltsi. (Tiina Kõrtsini)

Veel võitlusest ja võitlemisest. Eesti tegi väljakult 19 viset rohkem kui Iisrael. See tulenes peamiselt kahest asjaolust: Eesti noppis ründelauast 15 palli külaliste 5 asemel ja Iisraeli 17st pallikaotusest võeti vahelt koguni 12. Ise patustati 13 korral, vaheltlõikeid tegi Iisrael 7. Mis seal salata, mitmel korral puterdasid vastased ise Eestile mänguvahendi pihku. Aga ju siis tuli vibra sisse, nagu armastab öelda Andres Sõber.

Esimese poolaja keskel tõi vajalikku energiat Kristian Kullamäe. Noor tagamängija kutsuti koondise laagrisse esimest korda, aga reedel Kreeka vastu peatreener Tiit Sokk teda platsile ei usaldanud. Nüüd sai Saksamaa kõrgliigas Gotha Oettinger Rocketsis palliv Kullamäe väljakule kaheksaks minutiks ja viskas selle aja kaheksa punkti.

„Olin mängus sees ja kohe tuli paar õnnestumist ka. Siis oli juba hea platsil olla. Olen Saksamaa kõrgliigast kogemusi saanud ja kokkuvõttes on tase sama. Ma ei kartnud midagi. Peatreener (Tiit Sokk) ütles enne kohtumist, et pane vaim valmis, võib-olla saad minuteid,“ rääkis Kullamäe pärast kohtumist.

Olmre tõusis esile

Kaheksast punktist viis tulid puhtalt individuaalse meisterlikkuse pealt, lisaks realiseeris ta kolmeseks Sten Olmre söödu. Saku suurhallis telekommentaatori ametis olnud isa Gert Kullamäe naeratus venis oodatult kõrvuni.

Kreetal mängujuhi rolli täitma pidanud Olmre mängis Iisraeli vastu tavapärasemal number „kahe“ kohal, tabas neli kolmest ja kerkis 16 punktiga Eesti resultatiivseimaks.

Sten Olmre Iisraeli vastu. (Tiina Kõrtsini)

„Kui laseme visata 60 punkti, võime kõigiga mängida. Oleks Kreekas lasknud ka 60 punkti visata, võinuks seal ka vabalt võita. Mängisime Eesti eest, eile (laupäeval) oli ju riigi 100. sünnipäev. Kreeka vastu ei õnnestunud mul tõesti kõige paremini. Aga iga päev on erinev. Ei tohi põdema jääda,“ lausus 23aastane TTÜ pallur.

MM-valikturniiri esimese faasi viimaste voorudeni on aega üle nelja kuu. Eesti kohtub 29. juunil Glasgow's Suurbritanniaga ja 2. juulil Tallinnas Kreekaga. H-grupis kolme sekka pääseda on võimalik ka kahe kaotuse korral, aga võit Suurbritannia üle lööks edasipääsu lukku.

Korvpalli 2019. aasta MM-valikturniiri H-grupp

Eesti - Iisrael 78:62 (37:33)

Eesti: Olmre 16, Talts 15, 10 lp, Kangur 14, 6 lp, Sokk 8, 7 rs, 2 vl, Kullamäe 8, Keedus 5, 4 vl, Paasoja 4, 2 vl, Kitsing 4, Kurbas 2, Dorbek 2, 6 lp

Iisrael: Cohen 12, Limonad 10, Mekel 8, 8 lp

Kreeka - Eesti 87:75

Kreeka: Bourousis 21, 8 lp, 6 rs, 4 vl, Vasilopoulos 17, 3 vl, Mavroeidis 11, 6 lp, Margaritis 11, 2 vl

Eesti: Sokk 16, 6 rs, Paasoja 15, Kitsing 14, Talts 12, Keedus 8, Dorbek 4, Olmre 3, Kangur 3, Kajupank 0, Kurbas 0

Teised mängud: Iisrael - Suurbritannia 82:75, Kreeka - Suurbritannia 75:70.