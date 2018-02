Oma vanuseklassi tippe leiab aga ka teiste riikide koondiste nimekirjast. Tänavusel hooajal on nii mõnelgi korral prantslaste peo ära rikkunud Said Karimulla Khalili. 19aastane venelane võitis veebruari alguses Pokljukas juunioride Euroopa meistrivõistlustelt individuaaldistantsi kulla ning sprindis sai kaela hõbeda.

Huviga tuleks jälgida ka ukrainlase Bogdan Tsimbali, venelase Igor Malinovskii, sakslase Danilo Riethmülleri ja valgevenelase Dzmitri Lazouski tegemisi. Neidudest on Otepääl kindlasti heas hoos ka sakslannad Marina Sauter ja Sophia Schneider ning itaallanna Irene Lardschneider.

"Iga tipplaskesuusataja jaoks saavad tema esimesed tiitlivõistlused alguse just noorte ja juunioride klassist,” lausub Eesti noortekoondise treener Karel Viigipuu, et Otepääl toimuvat võistlust ei tohiks kuidagi alahinnata.

Eesti koondist silmas pidades tuleks Viigipuu sõnul põnevusega oodata aga noormeeste teatesõitu. "Kõige tugevam koosseis on meil noorte vanuseklassi poisid ehk sellel pundil tuleks kindlasti silma peal hoida. Meil on seal head võimalused õnnestumise korral saavutada kõrge koht," sõnas treener.

"Mul on väga hea meel, et meil on tekkinud grupp noori, kes on valmis panustama täie tõsidusega sporti. Kui on töökad noored, siis on ka endal motivatsiooni koos nendega areneda," lisas ta.

Laskesuusatamise noorte ja juunioride maailmameistrivõistlused toimuvad Otepääl 26. veebruarist 4. märtsini. Osalema oodatakse ligikaudu 350 sportlast 37 riigist. Võistlused on pealtvaatajatele tasuta. "Meil on hea talveilm, päike soojendab staadioni üles ja võistluspõnevust jätkub terveks nädalaks," kutsus Viigipuu kõiki Tehvandile kaasa elama.