Suurte dopinguskandaalide tõttu olümpiakomiteest välja heidetud Venemaad ei lubatud Pyeongchangi taliolümpiale oma sümboolikaga ning väga paljud sportlased ei tohtinud üldse osaleda. Nüüd ollakse aga valmis meie idanaabrid taas punti võtma.

"Venemaa Olümpiakomitee võetakse uuesti Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) liikmeks juba teisipäeval või kolmapäeval," vahendab R-Sport ROKi liikme Shamil Tapriševi öeldut. Tema sõnutsi oodatakse veel suusatajate ja hokimängijate dopinguproove, misjärel peaks otsus ametlikuks tehtama.

Otsus Venemaa ROKist välja visata tuli mullu 5. detsembril. Samuti sai siis selgeks, et venelased võivad Pyeongchangis osaleda vaid neutraalse lipu all. Mängude ajal kerkis üles ka küsimus, et ehk võiks Venemaa lõputseremooniale pääseda juba oma lipuga, kuid sellele tõmbasid vee peale kahe sportlase dopingukahtlused.