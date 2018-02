Eile lõppesid Lõuna-Koreas Pyeongchangis 23. taliolümpiamängud. Kohapeal elasid võistlustele kaasa ka paarsada eestlast.



Eestis on olümpiamängude ametlikuks piletimüüjaks alates 2010. aastast Estravel. Tänavu müüdi pääseid hinnavahemikus 19-725 eurot.



Kui vaadata senist statistikat, siis selgub ilmekalt, et suveolümpiamängud on eestlaste seas populaarsemad kui lumised spordiheitlused. Näiteks 2016. aasta Rio olümpiale müüdi sama palju pileteid kui Sotši ja Pyeongchangi taliolümpiatele kokku (500). Kõige vähem pääsmeid soetati 2010. aastal Kanadas toimunud talimängudele, kõigest 130.



Ajavahemikus 2010-2018 on toimunud kaks suve- ning kolm talipidu. Suvemängudele on eestlased Estraveli kaudu ostnud 2000 pääset (tõsi, Londoni mänge soosis asukoht), talimängudele 630 piletit.



Pyeongchangi taliolümpia 2018 - 200 piletit

Rio de Janeiro suveolümpia 2016 - 500 piletit

Sotši taliolümpia 2014 - 300 piletit

Londoni suveolümpia 2012 - 1500 piletit

Vancouveri taliolümpia 2010 - 130 piletit