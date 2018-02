Alustuseks sai temast Eesti olümpiakomitee reglemendi järgi B-taseme* sportlane. See tähendab, et ta hakkab igakuiselt teenima 1600 eurot palka ja 1400 eurot ettevalmistustoetust (järgmise kahe aasta jooksul). Mõlemast summast lähevad maha riigimaksud.

Põltsamaa valla esindajad kinnitasid, et kiiruisutajale planeeritakse väärilist preemiat. Volikogu juht Andres Vään sõnas Õhtulehele, et ka nende jaoks tuli Alusalu tulemus üllatusena ning preemia peale varasemalt ei mõeldud. Nüüd on see aga kindlalt päevakorda võetud ning otsused tehakse järgmisel volikogu istungil, mis peetakse ilmselt märtsi keskel.

Lisaks Alusalule kavatsetakse premeerida ka tema treenerit ning kiirusutajat Marten Liivi, kes naaseb Pyeongchangist 18. kohaga.