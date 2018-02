Korvpallikoondise mängude toomine keset klubihooaega on tekitanud palju paksu verd. Üks suuremaid sõnavõtjaid on sel teema olnud Henrik Dettmann, kes on lausa marus, et Euroliiga mehed rahvusesinduse kaasa ei saa lüüa.

Soome koondise treener oli eilse raske võidu järel Bulgaaria üle taas korralikult üle krutitud. "Euroliiga pärast oli meil puudu põhiline mängujuht ja viskav tagamängija. Kaotasime seetõttu 229 koondisemängu jagu kogemusi," ütles Dettmann.

Eriti kurjaks ajab teda tõik, et (Euroliiga) klubid saavad väga oluliselt mängu käiku dikteerida. Näiteks ei lubanud Barcelona Soome meeskonna juurde Petteri Koponeni, samal ajal kui Aleksandar Vezenkov lasti rahuliku südamega Bulgaariat aitama.