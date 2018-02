Pyeongchangis oma kaheksanda olümpiakulla ja ühtekokku 15 medaliga talimängude vägevaimaks tõusnud murdmaasuusataja Marit Björgen saab kodumaal vääriliselt tunnustatud.

Norra meediaväljaanne Dagbladet kirjutab, et Kesk Gauldali linnapea Sivert Moen plaanib Trondheimi lähedusse Björgeni nimelist tänavat. Lähedal asuvas Rognese külas on suusalegend üles kasvanud.

"Ta on Norras ja oma kodukohas väga lugupeetud inimene. Ta on tõeline legend, keda kõik teavad. Ta väärib, et tema nimi oleks suurelt välja mängitud. Inimesed tahavad teda sel viisil täna," rääkis Moen.