Tänavust jalgpallihooaega alustab Viljandi Tulevik muutunud mänguvormis. Muudatus on esmapilgul väike, kuid see-eest oluline: meeste särgiselga hakkab ehtima sinimustvalge.

Klubi president Raiko Mutle ütles, et ühest küljest on tegu kummardusega saja-aastaseks saanud Eesti Vabariigile, teisalt soovitakse lipuvärvide kandmisega rõhutada Viljandi Tuleviku olulisust kodumaiste jalgpallitraditsioonide hoidjana.

“Meie klubil on pikk ja väärikas ajalugu ning Viljandist on laia maailma lennanud mitmeid tähtmängijaid, kes tänagi Euroopa vutiväljakutel meie riigile au ja kuulsust toovad,” kõneles Mutle. “Loodame ja usume, et iga noormängija, kes Viljandi Tuleviku särgis meie duubel- või esindusmeeskonna eest murule jookseb, teab südames, et kõva töö ja pühendumisega on kõik võimalik ning ka väikesest Viljandist võib tõusta Eesti eest võitlema!”