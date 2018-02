Läinud nädalal said väärt punktilisa miinuskraadidega mängitavas Poola kõrgliigas pallivad Eesti koondislased. Sergei Zenjov murdis end taas põhikoosseisu ja aitas Krakówi Cracovial viigistada Varssavi Legiaga. Ken Kallaste ja Kielce Korona said kirja võidu ning Konstantin Vassiljevi koduklubi Gliwice Piast lisas oma kontosse ühe viigipunkti.

Šotimaa kõrgliigas jäid Mattias Käit ja Ross County 0:2 alla St. Johnstone’ile. Käit sekkus vahetusest 55. minutil, kuid mõlemad väravad olid selleks hetkeks juba löödud. Liigatabelis on Ross County 28. vooru järel 21 punktiga viimasel kohal ning eelviimasest kohast lahutab neid veel kolm punkti. Inglismaa kõrgliigas alistas Liverpool Ragnar Klavani abita 4:1 West Ham Unitedi. Walesis jäi mänguajata Kevin Kauber, kui The New Saints alistas 1:0 Connah's Quay.



Albert Prosa mängis 90 minutit, kui Valletta tegi Malta meistrivõistlustel väravateta viigi Birkirkaraga. Kõrgliiga liider on Balzan 45 punktiga, Valleta jääb neist maha kolme punktiga ning Birkirkara omakorda neist nelja punktiga.