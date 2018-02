USA luure andmetel üritasid Venemaa heaks töötavad häkkerid mängude avatseremoonia ajal tungida sadadesse arvutitesse, mis Pyeongchangi olümpiastaadionil kasutuses olid.



Pyeongchangi mängude ametnikud on tunnistanud, et neid tabas mängude avatseremoonia käigus ulatuslik küberrünnak, kuid pole senini kommenteerinud, kes selle taga oli.



Kuigi algselt liikus ka infot, et küberrünnakut koordineeriti Põhja-Koreast, siis väljaanne Washington Post kirjutab kahele anonüümsele USA luureanalüütikule tuginedes, et tegelikult olid IT-sõdurid Venemaa sõjaväe palgal.



Avatseremoonia käigus oli staadioni lähiümbruses probleeme internetiga, TV-signaali edastava süsteemiga ja periooditi oli maas ka olümpiamängude kodulehega. Mitmed inimesed ei saanud seetõttu ka oma piletit välja printida, mistõttu jäi niigi pooltühi staadion veelgi tühjemaks.



Analüütikute hinnangul oli tegemist Venemaa poolse kättemaksuga Rahvusvahelise Olümpiakomiteele (ROK), kes keelas Venemaa sportlastel Pyeongchangis oma riiki esindada, sundides neid kandma Venemaalt pärit olümpiaatleetide dresse.