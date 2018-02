Emil Iversen oli enne Pyeongchangi mänge üks kolmest norralasest, kes tänavu MK-sarjas võidutsenud. Jaanuari alguses Oberstdorfis head minekut näidanud suusataja pidi aga Pyeongchangist naasma tühjade kätega.



Arvestades, et enne 23. taliolümpiamänge oli MK-sarjas üldse tänavu võidurõõmu saanud tunda vaid üheksa meest, tundusid Tour de Ski'l 14. koha saanud Iverseni šansid Lõuna-Koread silmas pidades head.



Ometi jäi 26aastase norralase saagiks Pyeongchangis 8. koht sprindidistantsil ning 10. koht 50 km ühisstardiga klassikasõidus. Mujal maailmas viisakana näivad tulemused aga norralast ei rahulda.



"Mul on olnud hea hooaeg, kuid ma pole suutnud vajalikku sammu teha," sõnas Iversen Norra ringhäälingule. "Ma tunnen, et olen enamaks võimeline. Nüüd pean lihtsalt leidma viisi, seda potentsiaali rakendada."



Kui enne mänge oli Iversen ehk favoriit number kaks Norra sprinditeate meeskonda, siis individuaalsprindis näidatud nigela mineku tõttu pidi Iversen sellegi koha loovutama Martin Johnsrud Sundbyle.



"Ma ei oska teile öelda, mis seal juhtus," sõnas norralane. "Tagantjärgi võin ju vabandada, et mul polnud kõige paremad suusad, kuid sellisel juhul tuleb ise piisavalt mees olla ning teistest võimsamalt sõita."



Kehvadest talimängudest hoolimata ei kavatsegi Iversen püssi põõsasse visata, vaid kavatseb uut treeningkava jälgides hoopis tugevamana tagasi tulla. Eeskujuks ei keegi muu, kui Pyeongchangi mängudelt kolm kuldmedalit võitnud Johannes Hösflot Kläbo.



"Inimene õpib ja areneb kogu aeg. Praegu on meil noor suusastaar, kes meid kõiki inspireerib. Ta läheneb suusatamisele natukene teise nurga alt, kasutades teistsugust filosoofiat. Mulle meeldib see viis ja ehk töötab see ka minuga," jätkas ta.



Ajakirjanike pärimise peale, mida teistsugune lähenemine endast kujutab vastas Iversen kavalalt: "Saan vaid öelda, et see hõlmab endas vähem kõrgmäestikku ja rohkem kodu, koos karmide intervalltreeningutega."