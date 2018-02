2015. aasta Eesti parim meessportlane Mart Seim otsustas märtsi lõpus Rumeenias algavast tõstmise EMist loobuda.

"Lootsin, et saan pärast MMi jõunäitajaid üleval hoida, aga oli mitu märki, et keha on erroris," rääkis Mart Seim täna Õhtulehele. "Mul tekkisid seljaprobleemid ja tõmbasin kõhulihase ära."

Mart Seim lisas: "Usun, et võinuksin EMil teha tulemuse 185 + 245 kg, aga olnuks suur risk ennast vigastada. Arvan, et loobumine on tark otsus."

EM algab 23. märtsil Bukarestis ja üliraskekaallaste võistlus on 1. aprillil.

Järgmine etteaste on Mart Seimil kavas novembris MMil. "Siis algab ka olümpiamängudele kvalifitseerumise tsükkel, kus on kuus võistlust. Kui nendel ei osale, siis Tokyo olümpiale ei pääse," selgitas 27aastase sportlase treenerist isa Alar. "Teeme pika ja korraliku ettevalmistuse, et Mart suudaks hästi esineda."