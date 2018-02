Viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud Cristiano Rolando tunnistas, et on võitnud oma karjääri jooksul sisuliselt kõik, millest unistanud.



Madridi Reali superstaar sõnas Brasiilia väljaandele Desimpedidos antud intervjuus, et poleks lapsena suutnud viiest Ballon d'Ori auhinnast unistadagi.



"Kui mu karjäär peaks praegu lõppema, siis oleksin väga õnnelik. Samas, kui mind valitaks veel ühel, kahel või kolmel korral maailma parimaks, oleksin samamoodi õnnelik," lausus vutimees. "Isegi kui ma rohkem neid tiitleid ei võida, siis on mul juba praegu viis tükki kodus olemas. Muidugi loodan aasta lõpus sellele uuesti konkureerida, kuid see kõik sõltub, mis trofeesid me tänavu veel võidame."



Venemaal toimuva MMi suurfavoriidiks Ronaldo Portugali koondist ei pea. "Me peame olema realistid oma võimaluste osas," sõnas ta. "Seal on väga palju suuremaid koondiseid - Brasiilia, Hispaania, Saksamaa, Argentiina, aga jalgpallis on kõik võimalik."



"Üritame esialgu keerulisest grupist edasi saada ja edasi võtame samm-sammult," jätkas portugallane. "Meie esmaseks eesmärgiks on alagrupist edasi pääsemine. Ülejäänule keskendume pärast."

Intervjuu lõpetuseks uuris ajakirjanik, kas Ronaldol on vutiareenil veel ka mõni unistus täita? "Kui ma sinuga täiesti aus olen, siis ma arvan, et ei ole. Olen saavutanud kõik, millest osanud unistada," vastas jalgpallur.