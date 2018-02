UEFA president Aleksander Ceferin välistas järgmiseks hooajaks videokohtuniku (Video assistant referee - VAR) kasutuselevõtu jalgpalli eurosarjades.



Mullu Konföderatsioonide karikaturniiril raames suurele üldsusele tutvustatud süsteem on hetkel kasutusel paljudes Euroopa liigades (Itaalia, Saksamaa) ning karikasarjades (Inglismaa), kuid Ceferini hinnangul pole see UEFA võistluste jaoks veel piisavalt valmis.



Selles osas, kas videokohtunikku näeb ka tänavuse aasta Venemaa MMil, võtab FIFA otsuse vastu laupäeval .



"Ma usun, et see on MMil kasutusel, kuid meie seda Meistrite liigas järgmiseks hooajaks kasutusele ei võta. Seda võin ma teile kinnitada," sõnas Ceferin. "See ei tähenda, et ma selle vastu oleks, kuid pärast sellise sammu tegemist pole enam taganemisteed. Peame kohtunikke selleks piisavalt treenima."



"Keegi ei tea täpselt, kuidas see töötab ja see ongi VARi suurimaks probleemiks," jätkas ta. "Vaatame, mis MMil juhtub ja räägime siis. Me ei peaks kinnisilmi otsuseid vastu võtma, eriti kui need pole selged. Mina näen, et selle osas on pidevalt õhus küsimusi, kuid see ei tähenda endiselt, et ma selle vastu oleks või seda iga hinna eest väldiks."