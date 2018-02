Itaalia jalgpallikoondise legendaarne väravavaht Gianluigi Buffon lubas mullu novembris oma koondisekarjäärile joone alla tõmmata, kuid hetkeseisuga võib teda vähem kui kuu aja pärast taas Azzurri dressis väljakul näha.



Itaalia koondise peatreener Luigi Di Biagio usub, et märtsikuistes mängudes Argentiina ja Inglismaaga seisab kollikipper taas postide vahel.



"Ma olen veteranmängijatega kohtunud, sest mõned neist tahtsid Itaalia esindamisest loobuda," sõnas Di Biagio pressikonverentsil. "Teiste seas rääkisin ka Buffoniga, et uurida, kas ta soovib jätkata. Pole aus, et tema viimaseks kohtumiseks jääb mäng Rootsiga. Tegin talle ettepaneku üheks-kaheks mänguks tagasi tulla. Gigi on ilmselt märtsis taas meiega."



"Ülejäänud mängijate osas ei soovi ma detailidesse laskuda. Barzagli ja De Rossi ei tule koondisesse, Chiellini aga küll," lausus peatreener.