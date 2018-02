Vene uusrikas läheb psühhiaatri vastuvõtule ja kurdab: "Ma näen igal ööl unes toorest kartulit. Millest see tuleb?"

"Kuidas millest?" imestab psühhiaater. "Kõik on väga lihtne - võimalikud on ainult kaks varianti. Teid kas pannakse kevadeks mullatoidule või koristatakse sügiseks ära."