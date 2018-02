Tšehhi meistriliigas palliv Eesti koondise temporündaja Henri Treial mängis esmaspäeva hilisõhtul Tšehhi karikafinaalis.

Treial aitas oma koduklubi CEZ Karlovarsko pühapäeval poolfinaalis 3:2 (20:25, 14:25, 25:21, 25:20, 15:8) võiduni České Budějovice meeskonna üle. Finaalis kohtuti Libereci Duklaga, kes alistas Kladno 3:1, vahendab volley.ee.

"Mängu alustasime väga kesiselt ja seda on väga hästi näha ka punktidest. Esimeses kahes geimis lasime vastasel teha seda, mida nad tahtsid ja ei saanud võimalustki ise mängida. Kolmandasse geimi läksime juba mõttega, et pole enam midagi kaotada ning saime enda mõne õnnestumisega ja nende vigadega ennast käima ja emotsiooni üles ning me ei lasknud seda mängu lõpuni käest," võttis Treial poolfinaali kokku.

Finaali kohta arvas Treial, et teise poolfinaali meeskondadest on Liberec Karlovarskole sobivam vastane kui Kladno. "Eelnevatest mängudest on näha olnud, et Libereci vastu suudame ennast näidata paremast küljest ja oleme ennast paremini käima saanud kohe mängu algusest peale."

Finaal oli finaali vääriline, kestes viis geimi, ent lõpuks pidid Treial ja Karlovarsko tunnistama vastase 3:2 (25:17, 14:25, 24:26, 25:21, 15:13) paremust.