Rahvusvaheline Tenniseföderatsioon (ITF) andis esmaspäeval teada, et muutused Davise karikasarja formaadis toovad endaga kaasa 18-riigilise tennise maailmameistrivõistluste turniiri.



Uue ürituse loomise üheks ajendiks on Davise karikasarja olulisuse vähenemine, sest paljud tippmängijad pole enda riike tenniseväljakule esindama asunud, vahendab ERRi spordiportaal.



"Meie soov on luua suur meelelahutuslik hooaja lõpu turniir, kus osaleksid endi riike esindavad maailma tipud," kommenteeris ITF-i president David Haggerty plaanitud muutusi ning lisas, et seal selgitataks välja ka Davise karikasarja võitjad.



Näiteks esindas maailma esireket Roger Federer Šveitsi Davise karikasarjas viimati 2015. aastal ning Rafael Nadal on viimase kahe aasta jooksul Hispaania lipu all pidanud vaid ühe paarismängu.



Planeeritud uut formaati toetab FC Barcelona kaitsja Gerard Pique asutatud investeerimisgrupp Kosmos, mis sõlmis ITF-iga kolm miljardit dollarit väärt 25-aastase sponsorlepingu.