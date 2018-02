Põhja-Korea plaanib oma ilusat lõimumiskuvandit jätkata. Yonhapi uudisteagentuuri teatel plaanib Kim Jong-un läkitada oma sportlased ka 8. - 18. märtsini toimuvatele paralümpiamängudele.



Mõlema Korea ametnikud kohtusid täna kahe riigi piiril tugevalt valvatud külas, et arutada Põhja-Korea võimalikku osalemist järgmisel nädalal algavatel paraolümpiamängudel.



Lõuna-Korea juhid peavad naaberriigi osalemist sportmängudel oluliseks, sest leiavad, et nii on kergem lõdvendada poolsaarel valitsevaid sisepingeid ning otsida ka lahendust Põhja-Korea võimalikule tuumaprogrammile.



Äsja Pyeongchangis lõppenud 23. taliolümpiamängudel oli Põhja-Korea esindatud 10 sportlasega ning riigi parima tulemuse eest hoolitsesid iluuisutajad Ryom Tae-ok ning Kim Ju-sik, kes tulid paarissõidus 13. kohale.



Lisaks kuulus 12 Põhja-Korea naist Korea poolsaare ühisesse jäähokinaiskonda, kellest vändatakse pärast mängude lõppu ka film.