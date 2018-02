Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov sõnas esmaspäeval meediale, et Venemaa sportlaste Pyeongchangi mängudelt toodud medalid näitavad selgelt, et 23. taliolümpiamängud kulgesid Venemaa jaoks edukalt.



"Venemaa spordis on peamiseks näitajaks medalid. Sellest vaatenurgast lähtudes on täiesti võimalik rääkida sellest, et need olümpiamängud olid meie jaoks edukad," sõnas Peskov ajakirjanikele.



Pyeongchangi mängudele kokku 168 sportlast saatnud Venemaa sai kuldmedali üle rõõmustada vaid kahel korral. Kaks päeva enne olümpiamängude lõppu avas nende kullasaldo 15aastane iluuisutaja Alina Zagitova. Mängude viimasel päeval krooniti nende meestekoondis ka jäähoki olümpiavõitjaks



Kokku jäi Venemaa sportlaste saldoks Pyeongchangi mängudelt 17 medalit (2 kulda, 6 hõbedat, 9 pronksi).



Ühest medalist jäid venelased mängude ajal ka ilma, sest curlingu segapaarismängus koos abikaasa Anastasija Brõzgalovaga pronksile tulnud Aleksander Krušelnitski jäi dopinguküttidele vahele meldooniumi tarvitamisega.