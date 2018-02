1. märtsist hakkab Eesti vehklemismeeskonna peatreeneri kohal laiutama suur tühimik, sest senine juhendaja Igor Tšikinjov siirdub tööle piiri taha.



Staažika treeneri otsuse tõttu jäävad personaalse juhendajata ka meeskonna kaks kauast liiget Sten Priinits ja Jüri Salm. Neile tegi treener uudise teatavaks pärast Vancouveri MK-etappi, kus epeemeeskond sai 10 koha. Praeguseks on nad teadaannet jõudnud seedida veidi üle nädala.



Konkreetselt selga Tšeikinjov neile ei pööranud, kuid kuna palka sai ta meeskonna peatreeneriks olemise eest, lõppes koostöö ka meeste enditega.

Priinitsa sõnul oli lahkuminek rahulik ning viieaastase perioodi jooksul, mil koostööd sai tehtud, omavahelisi tülisid ei esinenud.



Kuigi lahkumise ametlike põhjuseid pole veel teada on suure tõenäosusega nendeks vehklemisliidus valitsevad sisepinged. Salmi hinnangul, kes 2010. aastast saadik ka ise alaliidus töötanud, oli hõõrdumisi märgata juba varem.



"Eks ikka oli näha, et ta polnud teatud asjadega rahul. Ta on üritanud ajada oma asja meeskonna tegemiste piires ning mujale oma nina väga ei toppinud," selgitas Salm. "Hõõrdumisi on igal pool spordis, võib olla väljast tundub, et vehklemises on neid rohkem, aga ise sees olles nii palju erimeelsusi ei tundu olevat."

Treener ja hoolealused (vasakult): Igor Tšikinjov, Sten Priinits, Jüri Salm (Arno Saar)

Kaks aastat enne Tokyo olümpiamänge on mulluse MMi 7. meeskonna jaoks peatreenerist ilma jäämine valus hoop. Nukram on aga asjaolu, et uut kandidaati silmapiiril pole. "Väga suur valik meil pole, aga tuleks leida piisavalt autoriteetne inimene," sõnab Salm siiralt.



"Professionaalsuse koha pealt peaks meeskonnal loomulikult olema peatreener, kes treeningprotsessi organiseerib," leiab Priinits, kelle mõtteavaldusega ühineb ka Salm. "Kindlasti on vaja kedagi, kes kogu asja haldaks, treeningkogunemisi läbi viiks, mehi juhendaks ning taktikaid paika paneks," leiab ta. "Ainult individuaalsetest treeneritest ei piisa, sest muidu on kõik peata kanad ja teevad, mis tahavad."



Ometi on meeste sõnul endiselt sihiks 2020. aasta Tokyo olümpiamängud. "Meil oli ka eelmine kord kuni viimase MK-etapini võimalus Riosse pääseda," sõnas Salm. "Mulluse MMi 7. koht näitas ka, et oleme selleks võimelised. Lisaks andis see toetuse, ilma milleta me täna meeskonnast võib-olla üldse ei räägiks."



***



Individuaalses plaanis hakkab Priinits koostööd tegema oma ema Helen Nelis-Naukasega. "Kuna Eesti Vehklemisliidul ühtegi potentsiaalset varianti laual pole, siis töötan temaga." Salmil aga ühtegi konkreetset varianti pole. "Eks tuleb jah keegi leida, kellega koostööd teha," sõnas ta ohates.