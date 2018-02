ERRi ning Eesti Meedia vaen olümpiaõiguste teemal ei kipu vaibuma. Eesti Meedia tundis, et ERR astus Pyeongchangis üle piiri ning kaebas sellest ROKile, kes tagatipuks rahvusringhäälingute ajakirjanike akrediteeringud tühistas. Eesti olümpiakomitee (EOK) peasekretär Siim Sukles sõnas, et nemad tülisse sekkuda ei kavatse.



"Ega siin ei ole midagi lepitada, tegemist on kahe organisatsiooni vaidlusega," ütles ta Õhtulehele. "Meile tuli ametlik info ROKist. Me ei sekku, sest EOK ei ole osapool, olümpiaülekanded olid nähtavad ja nii palju kui olen küsida jõudnud, siis kõik olid ülekannetega rahul. See vaidlus ei ole meeldiv, aga Andres ja Pearu on eestlastes kogu aeg olemas. Eemalt tundub natukene Andrese ja Pearu asi, et keegi pole rahul, et jäi õigustest ilma. Spordis on lihtne - tuleb osata võita, tuleb osata kaotada."



Sukles ei näe probleemi selles, et Eesti Meedia peaprodutsent Marko Kaljuveer on EOK täitevkomitee kommunikatsiooni- ja turunduskomisjoni esimees. Ta leiab et sellest tõigast hoolimata probleem EOKsse ei puutu.

"Kuidas saab puutuda, kui EOK ei osta ega müü ülekandeõigusi," küsib Sukles. "Kui Kaljuveer tuli, oli ta golfiliidu president. Kogu aeg räägitakse huvide konfliktist, ma ei saa sellest aru. Kui ROKil on probleem, et ERR näitab olümpiarõngaid, siis kuidas puutub siia EOK ja Kaljuveer?"



Kui palju mõjutab toimunu 2020. aasta Toyko suveolümpiaga seotud asju?

"Võib mõjutada," nentis Sukles. "EOK akrediteeringuid ei jaga, ROK jagab. Pyeongchangi akrediteeringud ERR sai, aga kas ROKil on soov anda Tokyo akrediteeringud, seda on raske kommenteerida."