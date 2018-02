Meeste seitsmevõistlus algab 2. märtsil Eesti aja järgi kell 12.00. Uibo on stardis olevatest meestest käesoleval aastal teinud paremuselt kolmanda tulemuse 6039 punkti. Hooaja edetabelit juhib britt Timothy Duckworth 6071 punktiga. Parima isikliku rekordiga on osalejatest aga prantslane Kevin Mayer (6479 punkti).

Ksenija Baltal on naiste kaugushüppes 13 konkurenti, kohal on nii ameeriklannast tiitlikaitsja Brittney Reese kui valitsev Euroopa sisemeister Ivana Španovic Serbiast. Španovici isiklik rekord on 7.24, Reese´il 7.23. Sel hooajal on Španovic hüpanud 6.93, Reese 6.88, need on ühtlasi maailma hooaja edetabeli paremuselt esimene ja kolmas tulemus. Teisel kohal on Rootsit esindav Khaddi Sagnia 6.92ga.

Naiste kaugushüppe osalejate nimekiri: Ivana Španovic (Serbia), Brittney Reese (USA), Khaddi Sagnia (Rootsi), Malaika Mihambo (Saksamaa), Eloyse Lesueur (Prantsusmaa), Quanesha Burks (USA), Maryna Bekh (Ukraina), Ksenija Balta (Eesti), Christabel Nettey (Kanada), Lauma Griva (Läti), Alina Rotaru (Rumeenia), Alexandra Wester (Saksamaa), Jasmine Todd (USA), Jassemyn Sauceda (Mehhiko).

Ksenija Balta on sisehooajal kaugushüppes teinud ühe võistluse, kui osales 18. veebruaril toimunud Eesti meistrivõistlustel ja sai seal tulemusega 6.63 esikoha. Stardis olevates võistlejatest on see paremuselt kaheksas tulemus.

Edasi on püütud seal ilmnenud murekohti lahendada. „Pärast Eesti meistrivõistlusi on kõik sujunud plaanipäraselt ja hindan oma praegust seisundit heaks. Oleme treeningutel teatud tehnilistele nüanssidele rõhku pannud, sest oluline on aru saada, mis on valesti ning püüda seda parandada. Tehnilised praagid tuleb eemaldada, siis on kõik hästi,“ sõnas Balta võistluse eel.

Treener Andrei Nazarov lisas: „Konkurents on väga tugev ja nõrku vastaseid selles nimekirjas ei ole, tase on ühtlaselt kõrge. Ksenija on kõiki osalejaid mingil võistlusel võitnud, aga kõigile ka kaotanud. Raske on midagi ennustada, aga oleme MMiks valmis.“