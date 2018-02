Pyeongchangis taliolümpiamängude edukaimaks sportlaseks tõusnud Norra murdmaasuusataja Marit Björgen on aastatel 2002-2018 olnud nii võimas, et temast enam on olümpiamängudel murdmaasuusatamises medaleid võitnud vaid kaks riiki. Üksinda seljatanuks Björgen isegi Venemaa, rääkimata Eestist ja Itaaliast.

Norra väljaanne VG statistika järgi jäänuks sellisel juhul esimeseks endiselt Norra (ilma Björgenita 16 kulda, 11 hõbedat, 12 pronksi). Teisel kohal oleks Rootsi (10 kulda, 10 hõbedat ja 10 pronksi) ja kolmandal just Björgen (8 kulda, 4 hõbedat, 3 pronksi). Björgeni kontosse on sisse arvestatud teatemedalid, mille ta Norra koondise koosseisus võitis.

Järgmised kohad:

4) Venemaa (koos Pyeongchangi medalitega): 6 kulda, 10 hõbedat, 12 pronksi

5) Itaalia: 4 kulda, 4 hõbedat, 4 pronksi

6) Eesti: 4 kulda, 2 hõbedat, 1 pronks

7) Šveits: 4 kulda, 1 pronks

Kui võtta arvesse kõik olümpiamängud, läheks Björgen murdmaasuusatamises seitsmendale kohale, lükates Eesti kaheksandaks. Ja kui arvesse võtta kõik talialad, oleks Björgen üksinda 24. kohal, edestades muuhulgas näiteks igati korralike talisporditraditsioonidega Poolat ja jäädes napilt alla Valgevenele.