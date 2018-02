Eesti Meedia ning Eesti rahvusringhäälingu (ERRi) omavaheline trall seoses olümpiamängude teleõigustega ei näita vaibumise märke. Mida rahvusringhääling konkurendi arvates valesti tegi?

ERRi jaoks lõppes olümpia õnnetult, Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva hommikul kirjutasid kohalikud väljaanded, et Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) tühistas rahvusringhäälingu ajakirjanike akrediteeringud. Kemplemine algas juba varem, Eesti Meedia kaebas mitmeid kordi ROKile, et ERR rikub reegleid. Üheks tüliõunaks oli näiteks ETV tehtud intervjuu president Kersti Kaljulaidiga. Probleeme valmistas seegi, et kohati oli ERRi stuudiokujunduses näha olümpiamängude sümboolikat.

„Rikkumised on siiski kõik sama tõsised – nii viitamine (uudisõiguse aluspõhimõte), logo udustamine kui ka Eesti Meedia reporterite kommentaari loata edastamine. Ja nende rikkumiste näol on tegemist sellistega, mis vältasid kogu olümpia ajal,“ kommenteeris Eesti Meediat aitav Triniti advokaadibüroo vandeadvokaat Karmen Turk Delfile. „Eraldi ROKi juhenditest kehtib autoriõigusseadus, mis ei luba loata muuta teise televisiooniorganisatsiooni loodut. Sama kehtib raamatute, muusikateoste ja esituste osas. „Aktuaalse Kaamera“ spordiuudiste puhul toimus korduvalt Eesti Meedia telekanalite pildi kasutus selliselt, et ülal paremas nurgas olev Kanal 2 logo oli peidetud udulaigu alla.“

Rivo Saarna, kes leiab, et Eesti Meediat häiris hoopis ERRi ajakirjanike hea töö, vastas Õhtulehele, et nende seisukohad on olümpiamängude uudismaterjali kasutamisõiguste osas vastaspoolest täiesti erinevad. Ta leiab, et Eesti Meedia väide nagu oleks ERRipoolsed rikkumised väldanud kogu olümpia, on liialdus.