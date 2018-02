Pariisi Saint-Germaini jalgpalliklubi peatreener Unai Emery teatas, et meeskonna staarründaja Neymar ei pea siiski operatsioonile minema ja endiselt on võimalus, et brasiillane teeb kaasa Meistrite liiga kaheksandikfinaali korduskohtumises Madridi Reali vastu.

Esimese mängu kaotas PSG võõrsil 1:3 ja kordusmatš peetakse juba nädala pärast ehk 6. märtsil.

"Neymar tahab mängida igas kohtumises, mis võimalik. Ta on keskendunud Reali mängule. Arvan, et on väike võimalus, et ta on selleks matšiks valmis," vahendas Emery sõnu BBC.

Neymar vigastas jalga nädalavahetusel Marseille' vastu ja tal avastati pöialuus mõra. Tavaliselt kulub sellest vigastusest taastumiseks paar kuud. Lisaks venitas ta hüppeliigest.