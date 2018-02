Jaan Puideti koduklubi Jämtland Basket on tänavu Rootsi korvpalli kõrgliigas pidanud maadlema erinevate probleemidega, kuid üheks kindlamaks meheks tiimis on kerkinud just eestlasest tagamees.

“Jaan oli eelmisel hooajal esimene mängija, kellega me lepingut pikendasime, kuna tal on eriline tööeetika ning ta tõi meie trennidesse ja mängudesse positiivsust. Tänavu läks tema allkirja saamisega veidi kauem, kuna ta ajas Eestis kooliasju,” ütles Jämtländi peatreener Torbjörn Gehrke portaalile Korvpall24.ee.

“Puideti suhtumine korvpalli on “kõik või mitte midagi”. Temasugune mängija on kõikidel meistermeeskondadel olemas ning ülejäänud tiimid otsivad sellist tüüpi meeleheitlikult taga,” iseloomustas peatreener oma hoolealust.