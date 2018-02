Hispaania jalgpalli meistriliigas lõppes Madridi Reali neljamänguline võiduseeria. Võõrsil alistuti 0:1 Espanyolile, värava lõi kolmandal üleminutil Gerard Moreno.

Reali poolelt ei teinud kaasa Cristiano Ronaldo, kes sai teist võõrsilmängu järjest puhkust.

Turniiritabelis jätkab Real kolmandal kohal. Madridi hiid on 26 mänguga kogunud 51 punkti. Esikohal jätkab Barcelona (65 punkti), teisel kohal on Madridi Atletico (58) ja Reali jälitab Valencia (49). Kõigil konkurentidel on võrreldes Realiga üks mäng vähem peetud.

Espanyol on 31 punktiga 13. positsioonil.