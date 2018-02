Kujutage ette järgmist situatsiooni. Olete just lõpetanud raske tööpäeva ning astute kontoriuksest rahuliku südamega välja. Järsku on teie ümber kari hagijaid, käes diktofonid, kes paluvad – ei, nõuavad! – teilt kommentaari oma tänasele sooritusele. Kuidas käituksite? Umbes selline on sportlase elu. Nad on sellega muidugi sinapeal ning teavad, et see käib ametiga kaasas. Aga nagu on erinev atleetide osavus, on erinev ka nende keelekasutus. Kes on mahlakam, kes pritsib kuiva iroonilist huumorit, kes on tõsisest tõsisem. Õhtuleht valis välja kümme parimat tsitaati, mida Eesti sportlased pühapäeval lõppenud Pyeongchangi taliolümpiamängude aegu laususid.

10. koht

„Ausalt öeldes varbaid ma hetkel ei tunne, vasaku jala oma näiteks. Täiesti jääs on.“