JALGPALL

Jalgpalliliidu kommentaar seoses mängude kolimisega sisehalli



Eesti jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht sõnas Õhtulehele, et vastuvõetud otsus oli mõistlik ning sisehallis on sobilikud tingimused olemas.



"Kõik võistkonnad on treeninud ja valmistunud selleks, et hooaeg algab," ütles ta. "Mida kauem nad ootavad, seda rohkem see nende ettevalmistusele mõjub. Kõik on tahtmist täis mängida. Kui rääkida eeskujudes, siis leedukad alustasid 24.-25. veebruaril liigahooajaga just sisehallis. Teine oluline põhjus on see, et nii ei lähe kalender liialt segamini."