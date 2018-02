Viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud Madridi Reali ning Portugali ründetuus Cristiano Ronaldo teatas, et kui ta peeglisse kiikab, on ta endaga rahul.



"Inimene peab endaga rahul olema, ta peab end hindama ja väärtustama," sõnas Ronaldo. "Ma ei ütle, et ma olen prints, aga inimene peab endale meeldima. Kui ma peeglisse vaatan, siis olen rahul sellega, mida ma näen. Ja mulle meeldib ennast vaadata."

Ronaldo jutustas Desimpedidose kanalil juutuberile Fred +10 antud intervjuus ka oma hobidest. Jalgpalli vaatab ta väga harva. Vaid siis, kui mängib mõni sõber või on oluline derbimatš.



"Ma üritan vaadata filme, telesarju, dokumentaalfilme, sest neist annab palju õppida. Mulle meeldivad ka kontserdid ning reisimine, näiteks Pariisi või Londonisse.