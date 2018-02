Rekordid on mõeldud ületamiseks! Kuid mitte alati. NCAA esimeses divisjonis ülikoolikorvpalli mängiva Iowa Hawkeyesi mängujuht Jordan Bohannon viskas 77:70 võidumängus Northwesterni vastu meelega vabaviske mööda.



Põhjus lihtne. Kõige rohkem vabaviskeid (34) järjest on ses koolis tabanud 1993. aastal 21aastaselt autoõnnetuses hukkunud NBA-lootustega Chris Street ning Bohannon ei tahtnud tema tipptulemust ületada.



Streeti vanemad olid tribüünil ning fännid hüüdsid "Chris, Chris", kuid Bohannon oli kindel, et ta ei soovi seda rekordit endale.

"See pole minu rekord," ütles ta kohtumise lõppedes. "See väärib tema nimele jäämist. Ma olen tema perega viimastel aastatel väga lähedaseks saanud. Tema lugu on mind väga emotsionaalseks teinud ja ma teadsin, et ma tahan mööda visata."



"Elu on suurem kui korvpall," säutsus Bohannon pärast mängu.



"Nii hea poiss, ta on väga lahke," ütles Chrisi ema Patty. "On väga eriline, et ta mõtles Christopherile."

Here is the free throw Jordan Bohannon missed on purpose that would have broken Chris Street's record. And then a minute later, back to the line, you see his homage to Street. He made them both. pic.twitter.com/pv7Q0HOQdm — Jon Miller (@hawkeyenation) February 26, 2018