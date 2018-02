Pärna õpilased peavad kriisikoosolekuid ja mõtlevad, kelle näpunäidete järgi sporditeed jätkata. „Oleme kahel õhtul kokku saanud – esimene kord olid ainult poisid, teine kord liitus ka Liina – ja arutanud, kuidas edasi minna,“ räägib 3000 m takistusjooksja Kivistik. „Me ei saa paari päevaga tormakaid otsuseid teha. Endel on viimasel ajal olnud staadionijooksu treeneritest number üks. Kedagi teist ei oskagi tema kõrvale panna.“

Eesti kergejõustikus napib treenereid, aga häid ja teotahtelisi asjatundjaid tuleb üldse tikutulega taga otsida. Sestap oli Endel Pärna (pildil) surm eriti valus. Praegu on juhendajata kolm tippjooksjat: Kaur Kivistik, Andi Noot ja Liina Tšernov.

Reedel sõidab Kivistik USAsse harjutama. „Pidime enne seda kokku saama ja tegevuskava läbi arutama. Kahjuks jäid need jutud rääkimata. Meie tänavune eesmärk on edukas esinemine EMil, aga vaatasime juba ka Tokyo olümpia poole.“

Pärna rolli Tšernovi arengus on keeruline üle hinnata. „Neid hetki oli päris palju, kui ta uskus minusse rohkem kui ma ise endasse,“ arutleb Eesti 1500 m jooksu rekordi omanik. „Kui koged sellist toetust, hakkad rohkem endasse uskuma. Tema lahkumine oli kõigile õpilastele ootamatu ja valus. Eks Endel mõtleb nüüd ka ise, et ta ei pidanud veel minema...“

Tšernov vestles Pärnaga tulevikuteemadel möödunud reedel. „Mul oli enne jõule jalaoperatsioon. Rääkisin talle, et saan juba vaikselt joosta. Endel küsis: kas teen sulle väikse plaani? Ütlesin, et ära veel tee, mõtlen esialgu oma peaga...“

Kivistiku ja 70aastase Pärna viimane vestlus toimus nädal aega tagasi. „Andi rääkis temaga laupäeval. Suure tõenäosusega lahkus Endel pühapäeva õhtul. Esmaspäeval, kui ta majast ei väljunud, murti uks lahti... Endel oli diivanil pikali. See juhtus une pealt, vähemalt polnud minek vaevaline,“ nendib Kivistik.

Noodal on praegu eriti raske, keskmaajooksja palus jutuajamise paari päeva võrra edasi lükata. Tema soov on igati mõistetav. Sotsiaalmeedias kirjutas Noot Pärnast ülisüdamlikult: „Sa olid mu parim sõber, sa olid mulle isa eest, sa olid minu treener. Sina võtsid mind 2010. aastal enda hoole alla ning õpetasid jooksma ja mis kõige tähtsam – elama. Sa olid ainuke inimene, kes mulle iga päev helistas ja minu pärast muret tundis. Sina avastasid minus võimekuse joosta ja arendasid seda võimekust aastast aastasse aina kõvemaks. Sa olid üks ja ainus. Koos sinuga läks ka pool minust. Kurat!, Endel, sa läksid liiga vara, meil jäi koos palju tegemata. Luban, et täidan meie kokkulepped! Jään sind igatsema, Šeff!“