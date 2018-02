21. juuni 2014. Belo Horizonte. Iraan on võtmas MMi alagrupiturniiril Argentinalt viigipunkti. Kuniks lõunaameeriklaste kastanid toob oivalise üleminutite kauglöögiga välja vutivõlur Lionel Messi.



Iraani koondise portugaallasest peatreener Carlos Queiroz, kes olnud Manchester Unitedis ka legendaarse Sir Alex Fergusoni abiline, pole Messi väravat siiani unustanud.



Rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA kodulehele antud intervjuus meenutas Queiroz Iraanile kurvalt lõppenud matši.



"Ma olen alati öelnud, et Messi on erakordne pallur," sõnas ta. "Ta on väljaspool siit maailma. Kui ta oleks inimene, siis tal poleks seal mängus nii maagilist hetke olnud."



"Ja see hetk oli veel maagilisem, sest autoriks oli mängija, kes ei tohiks isegi mängida, enne kui FIFA on kinnitanud, et Messi on päriselt inimene," naljatles Queiroz.



Meenutus väravast: