222 miljonit eurot maksnud vutiässa Neymari vigastuses on mehe koduklubil PSGl ning brasiillase isal sootuks erinevad vaatenurgad.



Möödunud nädalavahetusel Marseille'i vastu nii hüppeliigest vigastanud kui pöialuusse mõra saanud Neymari satsi PSGd ootab teisipäeval ees suur mäng. Meistrite liiga kaheksandikfinaalis minnakse vastamisi Madridi Realiga. Avamäng kaotati võõrsil 1:3. Nii pole imestada, et südame kõige sügavamates soppides loodetakse, et osavate jalgadega Neymar terveneb.

"Neymar tahab mängida igas kohtumises, mis võimalik. Ta on keskendunud Reali mängule. Arvan, et on väike võimalus, et ta on selleks matšiks valmis," sõnas klubi peatreener Unai Emery hiljuti.



Neymari isa aga sõnas Brasiilia meediale, et Neymar ei mängi mitte mingil juhul Reali vastu.



"Muidugi ta ei mängi," sõnas mees. "Absurdne, et keegi üldse vastupidist arvab. Ta võib platsile naasta aprilli lõpus."