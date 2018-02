Esiliiga homne avamäng ja neli nädalavahetuse Premium liiga mängu leiavad aset Tallinnas EJLi jalgpallihallis. Otsuse tegi jalgpalliliit lähtuvalt ilmaennustusest ja pärast klubide heakskiitu plaanile.

Neljapäevaks, 1. märtsiks Sportland Arenale planeeritud Esiliiga mäng FC Flora U21 - FCI Levadia U21 toimub Sportland Arena kõrval asuvas EJLi jalgpallihallis.

Premium liiga II vooru mängudest toimub planeeritud ajal ja kohas FC Kuressaare - JK Narva Trans kohtumine, mis saab avavile laupäeval, 3. märtsil kell 13 Kuressaare kunstmurustaadionil. Ülejäänud nelja mängu algusajad jäid paika, uus toimumiskoht on EJLi jalgpallihall.



Premium liiga pidi alguse saama juba möödunud nädalavahetusel, kuid külma ilma tõttu lükati esimene mängudevoor tulevikku.



Eesti jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht sõnas Õhtulehele, et vastuvõetud otsus oli mõistlik ning sisehallis on sobilikud tingimused olemas.



"Kõik võistkonnad on treeninud ja valmistunud selleks, et hooaeg algab," ütles ta. "Mida kauem nad ootavad, seda rohkem see nende ettevalmistusele mõjub. Kõik on tahtmist täis mängida. Kui rääkida eeskujudes, siis leedukad alustasid 24.-25. veebruaril liigahooajaga just sisehallis. Teine oluline põhjus on see, et nii ei lähe kalender liialt segamini."