„Kui vaatame nende mängude käike, siis Iisraelis ja Kreekas tulid üsna kindlad kaotused. Nad olid meist siis paremad. Meil tulid mõõnad sisse ja initsiatiiv oli selgelt vastaste käes,“ jätkas ta. „Kahes võidumängus kodusaalis on olnud just vastupidi, initsiatiiv meie käes. Brittidega läks lõpp natuke nugadele, aga Iisraeliga kontrollisime kindlalt tervet mängu.“

MM-valiksarja jooksul on korvpallikoondises toimunud mitmeid muudatusi. Suurde rolli on tõusnud Sten Olmre, kel rahvusmeeskonna särgi nüüd kirjas kolm kohtumist. Lisaks tegi debüüdi 18aastane Kristian Kullamäe. Nemad kaks vedasid satsi käima võidumängus Iisraeli üle.

„Sten ja Kristian tegid tõesti korraliku mängu,“ arvas Visnapuu. „Kristian pani debüüdil kolm esimest viset ära, loomulikult tekitab see hea feelingu nii talle endale kui ka meeskonnale. Vastastele ka ootamatu ja suutis kaarte segada. Andis kogu meeskonnale emotsionaalse laengu.“

Kuid värskeid nägusid on tiimis veelgi. Juba eelmisest suvest harjub koondiserütmiga 20aastane Kregor Hermet, suure mängu mängu lõhna nuusutab Matthias Tass (18), kellel debüüt siiani tegemata. Samuti loodetakse juba õige pea abi Sander Raiestelt (18), kellel veel sel korral meeskonna juurde ei õnnestunud tulla.

Vaadates treenerite otsuseid koosseisu valikul, kas võib öelda, et koondises on käimas põlvkondade vahetus? „Kindlasti,“ vastas Visnapuu. „Mitmeid mängijaid on juba katsetatud ja soov oleks veel noori mehi proovida. Kindlasti Ameerika poisid (Maik-Kalev Kotsar ja Rauno Nurger) ja loodame, et Raieste teeb ka suvel eduka debüüdi.“

Kui helge on tulevik?

Ta lisas, et vähemalt paberile vaadates paistab valikut olema. Kuid enne, kui mehed kohal pole ja mängud peetud, on raske põhjapanevaid hinnanguid anda. Kümmekond aastat tagasi, kui Müürsepp koondise karjääri lõpetas, tuli põlvkondade vahetus meile väikse šokina. Eesti langes niinimetatud mudaliigasse ja käes oli siinse korvpalli madalhetk. Kas sarnane oht varitseb ka nüüd?

„Seda näitavad lähemad aastad, aga praegu on mõned mängijad küll väga sujuvalt suutnud end koondise rotatsiooni mängida,“ arutles Visnapuu. „Lootused on kõrged, aga kui tulevad ka tagasilöögid, siis pole midagi teha. Nooremad mängijad peavad oma karastuse kätte saama. Praegu ma ei näe põhjust muretsemiseks.“

Samuti kinnitas ta, et vundament tundub praegu paremini laotud olevat. On ju paljud meie noored tegijad piiri taga kogemusi hankimas ning mängivad päevast päeva heal tasemel. Kümmekond aastat tagasi sellist pilti näha ei saanud.

„Potentsiaal on olemas. Päris paljud mängijaid saavad klubihooajal väga kvaliteetses keskkonnas treenida. See annab lootust, et koondis muutub ka üha tugevamaks,“ oli Visnapuu positiivne.

Ilmselt on suurim murekoht korvialune tsoon, kus õige pea on koondisekarjääri lõpetamas Kristjan Kangur ja Janar Talts, sünniaastateks 1982 ja 1983.

„Peame Ameerika poiste otsa vaatama ja praeguse seisuga on nad ka suvel lubanud koondisesse tulla,“ ütles Visnapuu, kes avaldas lootust, et vähemalt suvise akna mängivad ka Kangur ja Talts veel koondises.

MM-valiksarja esimese vooru kaks viimast mängu peetaksegi juuni lõpus, juuli alguses. Eestlased sõidavad alustuseks külla Suurbritanniale, kaks päeva hiljem võõrustatakse Kreekat. Meile piisab ühest võidust, et kindlustada pääs kolme parema hulka, millega säilitaksime MM-finaalturniiri unistuse. Olenevalt brittide esitustest võib meile juba praegusest kahest võidust küllalt olla.