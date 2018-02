Venemaa Olümpiakomitee presidendi Aleksander Žukovi sõnul on Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) taastanud nende olümpiaõigused.



"Täna saime ROKilt kinnituse, et nad on taastanud meie liikmelisuse," sõnas Žukov kohalikule meediale. "Ühtlasi kinnitas ROK meile, et on lõpetanud dopinguproovide kontrollimise ning kõik proovid osutusid negatiivseteks. Tänane otsus on meie jaoks väga oluline, sest Venemaa on taas täieõiguslik suure olümpiapere liige."



Venemaa liikmelisus peatati eelmise aasta 5. detsembril, kui sai kinnitust, et nad tegelesid Sotši mängude ajal riiklikue ja süsteemse dopingupettusega. Äsja lõppenud Pyeongchangi talimängudel osalesid Venemaa sportlased "Venemaalt pärit olümpiaatleetidena" ning võidu korral heisati masti olümpialipp ning mängiti olümpiahümni.